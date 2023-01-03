Потурбуйтеся про безпеку в кіберпросторі під час новорічних свят

3 января 2023, 9:45

Навіть у ці надскладні часи для кожного з нас новорічні свята – особливий період року, коли усі ми отримуємо багато привітань у месенджерах чи електронною поштою, купуємо в інтернеті подарунки рідним і друзям.

Водночас це період, коли активізуються хакери та онлайн-шахраї. Не забувайте дбати про власну безпеку в кіберпросторі.

Держспецзв’язку нагадує, як убезпечитися.Часто хакери атакують за допомогою розсилання електронних листів і повідомлень у месенджерах, які містять шкідливі посилання чи вкладення (наприклад, воно може бути “замасковане” під листівку або текстове привітання).

Тож обережно ставтеся до повідомлень від невідомих адресантів, неочікуваних листів. Перш ніж відкрити лист чи повідомлення, придивіться до теми, змісту, перевірте пошту адресанта.



Не відкривайте та не завантажуйте вкладених файлів, не переходьте за надісланими посиланнями, якщо на 100% не впевнені у їхній безпечності. Пам’ятайте, що навіть друзі, рідні чи колеги можуть ненавмисно переслати вам небезпечний лист або повідомлення.



Захистіться від шахраїв під час онлайн-шопінгу.



Для покупок в інтернеті створіть окрему поштову електронну скриньку, адресу якої можна залишати на сайтах оголошень під час реєстрації. Не використовуйте робочого чи особистого e-mail, де може міститися важлива і чутлива інформація.



Не використовуйте під час купівлі / продажу в інтернеті свого фінансового телефонного номеру, до якого "прив’язані" ваші банківські картки.



Нікому не повідомляйте секретних реквізитів платіжної картки (термін дії, CVV – тризначний код на звороті), PIN-коду, паролів до банківських застосунків. Краще – замовте окрему банківську картку для покупок в інтернеті. Зокрема це може бути віртуальна картка. Поповнюйте її лише на ту суму, яка потрібна для розрахунку.



Остерігайтесь фішингових сайтів. Зловмисники можуть створювати сторінки, які імітують популярні платформи для онлайн-шопінгу. Звертайте увагу на правильність написання адреси вебсайту.



Не переходьте за посиланнями в оголошеннях або тими, які у приватному листуванні може надіслати продавець або покупець. Вони також можуть бути фішинговими.



Не забувайте дотримуватися й інших правил кібергігієни:



використовуйте для всіх своїх акаунтів надійні паролі;



всюди, де можливо, налаштуйте двофакторну автентифікацію

використовуйте легальне програмне забезпечення та вчасно встановлюйте оновлення;

робіть резервні копії важливих документів.

