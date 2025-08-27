OPPO представляє нову серію Reno14 з ШI-спалахом та райдужним дизайном

27 августа 2025, 23:29

OPPO AED Україна презентує нові смартфони із штучним інтелектом — серію OPPO Reno14.

Нова серія, до якої входять Reno14, Reno14 FS та Reno14 F, поєднує в собі технологію AI Flash Photography (ШI-спалах для фотозйомки) та вражаючий дизайн Iridescent Mermaid, що відображає бездоганне поєднання технологій та естетики. Серія Reno14, оснащена ШІ Livephoto 2.0, передовими функціями редагування та продуктивності на основі штучного інтелекту, а також міцним корпусом із захистом IP69.



Залишаючись вірною своєму прагненню до молодіжного дизайну, серія Reno14 втілює в життя модну естетику “mermaidcore” завдяки абсолютно новому дизайну Iridescent Mermaid (Перламутрове сяйво).

Щоб передати цю містичну привабливість, OPPO розробила технологію Iridescent Glow Process — складну техніку, що поєднує дванадцять високоточних процесів нанесення покриття. Протягом п'яти етапів ретельного виготовлення на мікроскопічному рівні гравіруються надзвичайно тонкі оптичні текстури, що створюють приголомшливі, плавні переломи світла, які надають задній кришці характерного мерехтливого покриття.

Reno14 5G має безшовно інтегровану задню панель з цільного скульптурного скла, обрамлену алюмінієм аерокосмічного класу для підвищеної міцності. Всі моделі серії Reno14 мають захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68 та IP69 і оснащені USB портом, обробленим антикорозійним покриттям найвищого класу.



Всі три моделі оснащені плоскими AMOLED-дисплеями з тонкою рамкою і підтримують ексклюзивні функції OPPO Splash Touch і Glove Mode, завдяки яким дисплей залишається чутливим навіть при мокрих або жирних руках, а також під час носіння рукавичок. Reno14 5G і Reno14 FS 5G оснащені дисплеями розміром 6,59 і 6,57 дюйма відповідно з частотою оновлення до 120 Гц, 10-бітною глибиною кольору та сертифікацією HDR10+ для виняткової чіткості зображення.

Серія Reno14 також пропонує різноманітні виразні та вишукані кольори. Reno14 5G — в кольорах Перламутровий Білий (Opal White) та Смарагдовий Зелений (Luminous Green), а Reno14 FS 5G розширює лінійку кольорами Перламутровий Блакитний (Opal Blue) та Смарагдовий Зелений (Luminous Green).



У серії Reno14 компанія OPPO представляє ШІ Спалах (AI Flash Photography), що відкриває нові горизонти творчої свободи.

Reno14 5G оснащений революційною системою потрійного спалаху. Основна і надширококутна камери використовують подвійні спалахи для якісного освітлення зблизька. Третій блок — це перший у галузі спеціальний спалах для телеоб'єктива. Ця інноваційна система спалаху забезпечує найкращу в галузі яскравість, яка в 10 разів перевищує яскравість попереднього покоління, забезпечуючи ефективне освітлення об'єкта навіть при збільшенні. Reno14 FS 5G оснащений потужною подвійною системою спалаху, розробленою для чудового освітлення на близькій відстані, яка забезпечує яскравість, удвічі більшу за яскравість попереднього покоління.Завдяки оновленому режиму спалаху в серії Reno14 користувачі можуть легко робити яскраві знімки з вражаючим тривимірним ефектом, зберігаючи природні відтінки шкіри в умовах слабкого освітлення.

Модель Reno14 5G оснащена флагманською 50Мп 3,5-кратною телекамерою, що забезпечує універсальні можливості зйомки для різноманітних портретів і фотографій із зумом.



Продовжуючи традицію обробки зображень за допомогою штучного інтелекту, OPPO виводить мобільну фотографію на новий рівень у серії Reno14 завдяки набору потужних функцій штучного інтелекту, розроблених для того, щоб допомогти користувачам зафіксувати кожен яскравий момент у найдрібніших деталях.

Популярна функція Livephoto була вдосконалена до ШІ Livephoto 2.0. Використовуючи апаратне рішення Dual Exposure Fusion, смартфони серії Reno14 одночасно роблять короткий знімок для фіксації руху і довгий знімок для збору більшої кількості світла, об'єднуючи ці кадри в режимі реального часу. Ця технологія дозволяє легко фіксувати ідеальний момент з мінімальною затримкою затвора і розмиттям руху, незалежно від того, чи знімаєте ви нерухоме зображення, чи Livephoto.

Поряд з ШІ Livephoto 2.0, ШІ Редактором (AI Editor) серії Reno14 представляє набір інструментів, які перетворюють звичайні знімки в зображення професійної якості.Навчений на професійних фотографічних даних, ШІ Перекомпонування (AI Recompose) автоматично налаштовує пропорції, обрізає та коригує зображення, виправляючи спотворення та застосовуючи різні фільтри. Користувачі можуть вибирати з декількох варіантів і отримувати результат одним кліком.Завдяки функції ШІ Ідеальний кадр (AI Perfect Shot) серія Reno14 може виправити небажані вирази обличчя, закриті очі або волосся, що закриває обличчя, скануючи ваші власні фотографії для отримання еталонного зображення та генеруючи різні вирази обличчя для легкої заміни.

Це доповнює існуючі функції ШІ Редактора (AI Editing), включаючи ШІ Вирізання зображень (AI Eraser), який без зусиль видаляє небажаних людей або об'єкти з ваших фотографій одним дотиком, Ші Видалення бліків (AI Reflection Remover), який просто знаходить і усуває відблиски скла, ШІ Покращення Чіткості (AI Clarity Enhancer), який використовує штучний інтелект для підвищення чіткості деталей після обрізки, та ШІ Усунення розмиття (AI Unblur), який додає чіткості вашим розмитим фотографіям.

Reno14 5G підтримує AI-Enhanced 4K HDR Video, пропонуючи не тільки надзвичайно чітку роздільну здатність 4K, але й ширший динамічний діапазон і більш природне відтворення кольорів, що дозволяє знімати відео кінематографічної якості прямо зі смартфона.Завдяки новітній версії ColorOS 15 серія Reno14 пропонує низку інновацій у сфері штучного інтелекту, які дозволяють безперешкодно організовувати інформацію на вашому пристрої, легко долати мовні бар'єри та інтелектуально обробляти документи, що в кінцевому підсумку підвищує вашу продуктивність як ніколи раніше.ШІ Інтелектуальний простір (AI Mind Space) покладає край інформаційному хаосу. З Reno14 5G усе важливе — від номерів телефонів і подій у календарі до бронювання готелів, статей, фото чи відео — можна миттєво зберегти в окремий застосунок Mind Space простим свайпом трьома пальцями вгору.

Знайти потрібну інформацію легко — через сам застосунок або за допомогою ШІ Пошуку (AI Search), використовуючи природну мову.

Серія Reno14 також руйнує мовні бар’єри завдяки потужним ШI-інструментам. Функція ШІ Резюме дзвінків (AI Call Summary) дає змогу в режимі реального часу записувати телефонні розмови та створювати стислий підсумок, щоб нічого важливого не загубилося. Доповнює її новинка — ШІ Переклад дзвінків (AI Call Translator) (доступний на Reno14 5G), який забезпечує живий двосторонній переклад прямо під час дзвінків. Це дозволяє вільно спілкуватися з людьми, які говорять іншими мовами.

Завдяки функції ШІ Голосовий Секретар (AI VoiceScribe) ви можете легко записувати, підсумовувати й перекладати телефонні дзвінки, наради або навіть відео зі стрімінгу. Функція підтримує понад 20 мов і сумісна з популярними платформами — від месенджерів і програм для відеозв’язку до застосунків для перегляду відео.

А через окремий застосунок Перекладач (Translate) смартфони серії Reno14 відкривають ще більше можливостей для перекладу. Можна навести камеру на меню, навчальні матеріали чи інші тексти й одразу отримати переклад. А ще — вести двомовні розмови використовуючи голосовий режим і режим розділеного екрана.



Щоб підтримувати стабільну продуктивність навіть під навантаженням, усі моделі серії Reno14 оснащені сучасною системою охолодження з випарною камерою (VC). Моделі Reno14 5G додатково мають інтелектуальну систему охолодження AI Nano Dual-Drive.

Удосконалене рішення для охолодження в поєднанні з ШІ HyperBoost 2.0 забезпечує потужну стабільну продуктивність і збалансоване відведення тепла під час тривалих ігрових сесій з високим навантаженням. Навіть під час ігор при температурі 35 °C, що імітує літні умови, серія Reno14 підтримувала максимальну температуру нижче прийнятних 43 °C після 3 годин гри в популярні ігри.



Серія Reno14 також дебютує з новітньою технологією OPPO ШІ LinkBoost 3.0, розробленою для забезпечення більш потужної та стабільної роботи мережі в різних сценаріях використання. Завдяки оновленому дизайну антен та ексклюзивним оптимізаціям, ШІ LinkBoost 3.0 інтелектуально аналізує продуктивність мережі, безперебійно перемикається на більш швидку альтернативу та надає пріоритет важливим потокам даних. Це гарантує стабільно плавну та надійну роботу мережі, навіть за неідеальних умов.



Reno14 5G і Reno14 FS 5G оснащені акумуляторами ємністю 6000 мАг і підтримують відому технологію швидкої зарядки OPPO SUPERVOOC™, забезпечуючи найкращий у своєму ціновому сегменті час автономної роботи та ефективність зарядки.

Вся серія Reno14 працює на новітній ColorOS 15 на базі Android 15. Завдяки Trinity Engine і Luminous Rendering Engine ви отримуєте надійну продуктивність з плавною анімацією. Всі моделі серії Reno14 отримають п'ять основних оновлень ColorOS, що забезпечить розширену підтримку програмного забезпечення та довгострокову надійність системи.



На період старту продажів, з 25 серпня до 14 вересня 2025 року, усі покупці, які придбають OPPO Reno14 або OPPO Reno14 FS, отримають навушники OPPO Enco Air4 Pro у подарунок та 6 місяців сервісу захисту екрану.

Модель Reno14 5G (12/256 ГБ) доступна у кольорах Смарагдовий Зелений та Перламутровий Білий за 29 999 грн.

Модель Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) - у кольорах Смарагдовий Зелений та Перламутровий Блакитний за ціною 24 999 грн.



Крім цього, у рамках старту продажів серії OPPO Reno14 компанія оголошує спеціальну пропозицію: власники OPPO Reno14 отримають на 3 місяці безкоштовно 2 ТБ хмарного сховища та розширені можливості штучного інтелекту Google AI Pro.

Смартфони серії Reno14 можна придбати в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Фокстрот", "Алло", КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.