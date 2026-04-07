Катакомби Парижа знову відкриваються

7 апреля 2026, 10:45

У Парижі знову відкривають для відвідувачів Catacombes de Paris — після кількох місяців масштабної реконструкції, включно з імерсивними аудіоефектами.

Об’єкт був закритий із листопада 2025 року. На оновлення витратили близько 5,5 млн євро — роботи проводили на глибині до 20 метрів.Відкриття — вже 8 квітня. Доступ — обмежений, лише за попереднім бронюванням.Паризькі катакомби — найбільший осуарій у світі: тут понад 6 мільйонів поховань і близько 1,5 км відкритих для туристів тунелів. Температура всередині тримається на рівні близько +14°C.