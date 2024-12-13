Коли відкриють вежі Собору Паризької Богоматері?

13 декабря 2024, 13:15

7 грудня 2024 року Собор Паризької Богоматері в Парижі нарешті відкрив свої двері для відвідувачів після п'яти років відновлення після страшної пожежі.

Після масштабних робіт та реконструкції інтер'єр виглядає наче новий, але роботи ще тривають. Одним з найбільших питань є коли ж знову можна буде піднятися на знамените верхів’я веж собору та побачити дзвони?Відкриття частин пам'ятки з вежами очікується лише влітку 2025 року. Спеціальні майстри ретельно відновлюють кожну деталь, щоб зберегти велич архітектурної перлини.Тим часом, Центр національних пам'яток готується до майбутньої реконструкції екскурсій, що включатимуть нові захоплюючі панорами на відновлений шпиль і дах собору.