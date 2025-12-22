22 декабря 2025, 17:15

Ynet: США отказали Израилю снизить тарифы на импорт до 10%

Администрация Трампа, в ответ на просьбу правительства Израиля о существенном смягчении пошлин на израильский экспорт в США, согласился полностью освободить от пошлин сотни товаров.



Однако, как отмечает Ynet, Вашингтон отказался снижать тарифный процент на импорт товаров из Еврейского государства до минимального уровня - 10% -, оставив 15%. Ожидается, что администрация США официально объявит об этих решениях к концу месяца.

