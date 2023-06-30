Безоплатні уроки для абонентів Київстар завдяки партнерству із "BUKI School"

30 июня 2023, 8:45

Київстар спільно з освітньою онлайн-платформою «BUKI School» пропонують абонентам безоплатний доступ до трьох онлайн-уроків.

До вибору користувачів є предмети із різних сфер з досвідченими викладачами (наприклад, з математики, фізики, хімії, мов, гуманітарних наук та багато іншого). Пропозиція доступна абонентам, які вже користуються мобільним застосунком «Мій Київстар», так і тим, хто завантажить його на свій смартфон і авторизується. На головному екрані застосунка користувачі отримають унікальний промокод, який можна використати під час оформлення замовлення з обраним викладачем на сайті партнера.

Отримати промокод можна буде з 29 червня 2023 року до 31 липня 2023 року, а скористатися ним – до 15 серпня 2023 року включно.

«Ми раді співпраці з «BUKI School» і відкриттю нових можливостей для наших абонентів. Ця акція відображає наше прагнення підтримувати освіту та дозволяє надати нашим абонентам цінний освітній досвід завдяки доступу до якісних навчальних ресурсів з досвідченими та професіональними викладачами, які допоможуть розширити свої знання в різних галузях», – зазначив представник відділу управління продуктами Київстар.

«BUKI School» – це освітня онлайн-платформа, яка пропонує навчальні курси з різних предметів, які викладають досвідчені фахівці. Цей проєкт, запущений у 2020 році міжнародним сервісом з пошуку репетиторів BUKI, має на меті забезпечити доступну та якісну освіту для усіх охочих. Нагадаємо, що мобільний застосунок «Мій Київстар» — це персональний кишеньковий помічник для керування власним номером та обсягом послуг за ним, аналізу витрат тощо. Завдяки застосунку можна не тільки поповнювати рахунок без комісії, але й отримувати вигідні пропозиції та бонуси від партнерів.





