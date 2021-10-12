Перші результати вакцинації у відділеннях Укрпошти: понад 10 тис осіб за три дні

12 октября 2021, 13:15

За три дні – з 7 по 9 жовтня – у тимчасових пунктах вакцинації на базі відділень Укрпошти щеплення отримали понад 10 тис українців. Загалом тимчасові пункти вакцинації було організовано у 634 відділення в усіх областях.

Найбільш активно вакцинувалися в Одеській (2089 вакцинованих), Полтавській (1800 вакцинованих) та Кіровоградській областях (895 вакцинованих). Там працювали 50, 47 та 21 мобільна бригада відповідно.

На поточному тижні планується робота мобільних точок вакцинації у 594 відділеннях Укрпошти.

Нагадаємо, тимчасові пункти вакцинації запрацювали у відділеннях Укрпошти 7 жовтня в рамках співпраці з Міністерством охорони здоров’я України.