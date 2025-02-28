Vodafone Україна та PULSE продовжують співпрацю заради впровадження інновацій

28 февраля 2025, 11:45

Vodafone Україна та Благодійний фонд PULSE, що розвиває тактичну медицину в Україні, масштабують проєкт з навчання військових медиків та оснащення стабілізаційних пунктів в прифронтових зонах медичним обладнанням для зберігання, транспортування та переливання крові.

Інноваційна практика порятунку поранених за допомогою переливання крові медичними працівниками на догоспітальному етапі була впроваджена в ході революційного минулорічного проєкту Благодійного фонду PULSE, який підтримала та профінансувала компанія Vodafone Україна. В результаті за вісім місяців 2024 року було підготовлені дві інструкторські групи, які в подальшому стали навчати військових медиків, проведені 60 тренінгових днів навчання з основ гемотрансфузії для більш ніж 150 медичних працівників Сил Оборони з Корпусу Морської піхоти, ОК Південь та повністю забезпечені обладнанням для зберігання і переливання крові 4 бойові бригади Корпусу морської піхоти. Також 1 центр спеціальних операцій був додатково забезпечений можливостями для проведення процедури переливання крові на етапі медичної евакуації.

За неповні два місяці 2025 року навчання з гемотрансфузії вже пройшли медики трьох бойових бригад Сил Оборони.



Проєкт запроваджений з єдиною метою – знизити смертність поранених. Адже, за статистикою саме втрата крові є основною причиною смертності поранених. У багатьох випадках кров пацієнту переливають вже у шпиталі, що може бути надто пізно, враховуючи складні умови евакуації із зони бойових дій. Натомість раннє переливання крові у поєднанні із правильною зупинкою кровотечі та швидкою евакуацією значно підвищує рівень виживання постраждалих з травмами та може врятувати до 50% важких поранених.



«Проєкт з експерименту став працюючим «конвеєром повного циклу» з впровадження медичних інновацій в Силах оборони. Медики проходять підготовку, отримують обладнання і підтримку, і вже успішно рятують поранених, переливаючи кров. Разом ми додали спроможності для збереження життя людей. Продовжимо робити це і в майбутньому», – зазначив співзасновник PULSE Федір Сердюк.

«Нам близький сам підхід – вирішення складних завдань за допомогою інноваційних рішень. За час війни ми переконалися, що тільки так і можна вистояти. Особливо в теперішніх умовах, коли щодня мова йде про порятунок життів та допомогу людям. Тому Vodafone підтримав цей проєкт на старті і тому ми продовжуємо це робити», – зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.