Huawei представила рішення Smart Classroom 2.0 на виставці MWC 2023

2 марта 2023, 11:15

Компанія Huawei представила рішення для оснащення навчальних аудиторій наступного покоління.

Презентація Smart Classroom 2.0 відбулася на освітньому форумі виставки MWC 2023 в Барселоні. Рішення використовує Wi-Fi 7 та інтелектуальні периферійні пристрої, а синергія хмарних технологій робить реальними інноваційні методи навчання. Huawei також закликала застосовувати інклюзивні підходи в навчальних ресурсах і далі працювати над цифровізацією освітньої галузі.

Марк Янг (Mark Yang), директор із питань освіти, Huawei Global Public Sector, сказав: «Новітні інформаційно-комунікаційні технології стоять на чолі цифрової трансформації в освіті. У тренді диверсифіковані канали навчання, імерсивний досвід і безбар’єрне навчання. Разом зі своїми партнерами Huawei прагне допомогти клієнтам створити цифрове підґрунтя, побудувати розумні кампуси та класні кімнати і цифровізувати навчальну діяльність. Разом ми просуваємо інтелектуальні середовища для заснованого на сценаріях експериментального й інтерактивного навчання для поліпшення якості освіти та дослідних можливостей».Надім Абдулрахім (Nadim Abdulrahim), галузевий експерт, Huawei Global Public Sector, представив Smart Classroom 2.0 й інші універсальні освітні рішення Huawei. Він зауважив: «Рішення Huawei для освітньої сфери інтегрують ІКТ у навчальні сценарії. Huawei модернізує інтелектуальні класні кімнати, створюючи конвергентну кампусну мережу на основі Huawei Wi-Fi 7. Вона підключається до екологічно чистої й енергоощадної повністю оптичної мережі для створення диверсифікованого інтелектуального навчального середовища. Це допоможе педагогічним працівникам подолати обмеження в часі і просторі та забезпечити можливості безбар’єрного викладання і навчання для рівного доступу до освіти».Рішення Smart Classroom 2.0 має наступні переваги:• оновлені термінали доступу;• Wi-Fi 7, що забезпечує швидкість радіоінтерфейсу у 18,67 Гбіт/с для безперебійного онлайн-навчання;• периферійні смарт-пристрої, що підключають відеоресурси до хмарної платформи для забезпечення таких функцій, як інтелектуальне відвідування занять, перетворення мовлення у текст у реальному часі, управління відеоресурсами онлайн;• трансляція в прямому ефірі, автоматичний запис заняття й аналіз активності класу, інтелектуальне викладання з синергією периферійних хмар.Huawei забезпечує безперебійні послуги для смарт-класів завдяки конвергентній кампусній мережі та NREN. Вони є високопродуктивною цифровою хмарною основою. Зосереджуючись на смарт-класах, Huawei розробляє освітні рішення для всіх сценаріїв користування, що сприятиме розвитку якісної освіти.«У Панамі звичайні інформаційно-комунікаційні технології заважають розвитку інтелектуального навчання. Спільно з Huawei ми створюємо смарт-кампуси за допомогою системи зберігання й аналізу відео NCE-Campus і рішення IdeaHub. Це гарантує ефективне й інтелектуальне управління кампусами та цифрове навчання, що забезпечує кращий навчальний досвід», — сказала Ана Маргарита Реєс (Ana Margarita Reyes), генеральна директорка технологічно-інноваційної компанії Maiwei, що входить до складу групи EXSUSA, Панама.Компанія Huawei уже допомогла запровадити розумну освіту більш ніж 2 800 клієнтам із міністерств освіти, наукових кіл, науково-дослідних інститутів у 120 країнах і регіонах. Huawei продовжить пропонувати інноваційні рішення на основі сценаріїв для освітньої галузі, прискорювати цифрову трансформацію та допомагати світові розвивати інноваційні таланти.