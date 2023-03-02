2 марта 2023, 11:15

Huawei представила рішення Smart Classroom 2.0 на виставці MWC 2023

Компанія Huawei представила рішення для оснащення навчальних аудиторій наступного покоління.

Презентація Smart Classroom 2.0 відбулася на освітньому форумі виставки MWC 2023 в Барселоні. Рішення використовує Wi-Fi 7 та інтелектуальні периферійні пристрої, а синергія хмарних технологій робить реальними інноваційні методи навчання. Huawei також закликала застосовувати інклюзивні підходи в навчальних ресурсах і далі працювати над цифровізацією освітньої галузі.

Марк Янг (Mark Yang), директор із питань освіти, Huawei Global Public Sector, сказав: «Новітні інформаційно-комунікаційні технології стоять на чолі цифрової трансформації в освіті. У тренді диверсифіковані канали навчання, імерсивний досвід і безбар’єрне навчання. Разом зі своїми партнерами Huawei прагне допомогти клієнтам створити цифрове підґрунтя, побудувати розумні кампуси та класні кімнати і цифровізувати навчальну діяльність. Разом ми просуваємо інтелектуальні середовища для заснованого на сценаріях експериментального й інтерактивного навчання для поліпшення якості освіти та дослідних можливостей».

Надім Абдулрахім (Nadim Abdulrahim), галузевий експерт, Huawei Global Public Sector, представив Smart Classroom 2.0 й інші універсальні освітні рішення Huawei. Він зауважив: «Рішення Huawei для освітньої сфери інтегрують ІКТ у навчальні сценарії. Huawei модернізує інтелектуальні класні кімнати, створюючи конвергентну кампусну мережу на основі Huawei Wi-Fi 7. Вона підключається до екологічно чистої й енергоощадної повністю оптичної мережі для створення диверсифікованого інтелектуального навчального середовища. Це допоможе педагогічним працівникам подолати обмеження в часі і просторі та забезпечити можливості безбар’єрного викладання і навчання для рівного доступу до освіти».

Рішення Smart Classroom 2.0 має наступні переваги:

• оновлені термінали доступу;

• Wi-Fi 7, що забезпечує швидкість радіоінтерфейсу у 18,67 Гбіт/с для безперебійного онлайн-навчання;

• периферійні смарт-пристрої, що підключають відеоресурси до хмарної платформи для забезпечення таких функцій, як інтелектуальне відвідування занять, перетворення мовлення у текст у реальному часі, управління відеоресурсами онлайн;

• трансляція в прямому ефірі, автоматичний запис заняття й аналіз активності класу, інтелектуальне викладання з синергією периферійних хмар.

Huawei забезпечує безперебійні послуги для смарт-класів завдяки конвергентній кампусній мережі та NREN. Вони є високопродуктивною цифровою хмарною основою. Зосереджуючись на смарт-класах, Huawei розробляє освітні рішення для всіх сценаріїв користування, що сприятиме розвитку якісної освіти.

«У Панамі звичайні інформаційно-комунікаційні технології заважають розвитку інтелектуального навчання. Спільно з Huawei ми створюємо смарт-кампуси за допомогою системи зберігання й аналізу відео NCE-Campus і рішення IdeaHub. Це гарантує ефективне й інтелектуальне управління кампусами та цифрове навчання, що забезпечує кращий навчальний досвід», — сказала Ана Маргарита Реєс (Ana Margarita Reyes), генеральна директорка технологічно-інноваційної компанії Maiwei, що входить до складу групи EXSUSA, Панама.
 
Компанія Huawei уже допомогла запровадити розумну освіту більш ніж 2 800 клієнтам із міністерств освіти, наукових кіл, науково-дослідних інститутів у 120 країнах і регіонах. Huawei продовжить пропонувати інноваційні рішення на основі сценаріїв для освітньої галузі, прискорювати цифрову трансформацію та допомагати світові розвивати інноваційні таланти.
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