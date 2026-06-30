Росія збільшує військову підготовку в школах до 50%

30 июня 2026, 13:15

З 1 вересня 2026 року частка початкової військової підготовки в предметі «ОБЗР» для учнів 6–11 класів зросте з 20% до 50% навчального часу.



До програми входять вивчення БпЛА, навчальні збори та стандартний пакет «виховної роботи» — від церемоній підняття прапора до рекомендованих фільмів.

По суті, це не педагогічне рішення, а мобілізаційна логіка, перенесена в школу. Росія зіткнулась із структурним дефіцитом операторів БпЛА і загальновійськових кадрів — і намагається вирішити його через освітній конвеєр, скорочуючи час між школою і бойовим застосуванням.Паралельно з 2023 року діє програма підготовки мільйона фахівців з пілотування БпЛА із залученням школярів — сьогоднішнє збільшення годин є її логічним розвитком.Стратегічний висновок тут не в змісті предмета, а в тому, що він говорить про горизонт планування Кремля. Діти 6–11 класів — це 2012–2017 роки народження. Ті, хто починає «ОБЗР» з посиленою військовою підготовкою у вересні 2026-го, досягнуть призовного віку між 2030 і 2035 роками.Це точно той горизонт, на який орієнтується і нарощування виробництва Т-90М, і програма будівництва «Ясенів», і весь середньостроковий ВПК-план РФ. Кремль закладає людський ресурс під майбутній конфлікт — або під утримання фронту, якщо нинішня війна затягнеться — паралельно з нарощуванням матеріальної частини.