"Українська бронетехніка" випробувала новий бронеавтомобіль "Новатор"

13 марта 2024, 10:45

ТОВ «Українська бронетехніка» успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля «Новатор» з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва «ТАВРІЯ-14,5».

БМ «ТАВРІЯ-14,5» - бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. БМ «ТАВРІЯ-14,5» за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожим цілям в русі. БМ «ТАВРІЯ-14,5» обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.Рівень бронезахисту відповідає рівню НАТО - STANAG 1. Передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модулю та блоків системи управління озброєнням.