Цього року Huawei та SERES випустять перший флагманський розумний автомобіль

7 марта 2023, 10:15

26 лютого 2023 року Huawei та SERES підписали угоду про розширення співпраці та оголосили про спільну роботу над першим флагманським розумним автомобілем.

Згідно з наявною інформацією, цей автомобіль на новій платформі та з високоякісною інтелектуальною системою водіння може побачити світ вже цього року. Компанії також мають плани із випуску наступних моделей у 2024 році.

У межах довгострокового партнерства Huawei та SERES планують реалізувати понад 1 мільйон електромобілів до 2026 року. Для досягнення цього SERES накопичуватиме промислові ресурси та сприятиме застосуванню нових технологій, матеріалів і процесів у спільних із Huawei моделях.



З іншого боку, пристрої Huawei відповідатимуть за висококласне інтелектуальне водіння, а також цифровий користувацький досвід, який забезпечить інтелектуальний кокпіт на базі HarmonyOS. Окрім того, дві компанії побудують спільний інноваційний центр для просування технологій.



Угоду підписали Юй Чендун (Yu Chengdong), генеральний директор бізнес-підрозділу Huawei Smart Car, та Чжан Сінхай (Zhang Xinghai), голова правління SERES.



«SERES — перша автомобільна компанія, що співпрацює з Huawei для залучення значних інвестицій і створення більш продуктивних моделей. Раніше обидві компанії заклали гідний фундамент для транскордонного партнерства та мають достатню взаємну довіру. Ми продовжуватимемо довготривалу співпрацю у майбутньому», — сказав Юй Чендун.



SERES і Huawei розпочали співпрацю у 2021 році. Відтоді Huawei надає виробнику автомобілів інтелектуальні системи водіння, а також заснувала автомобільний бренд AITO Wenjie.

Дотепер AITO випустила три моделі автомобілів — M5, M7 і M5 EV, що представлені з двома типами двигунів від цього нового китайського автобренда. У 2022 році AITO Wenjie досягла важливої віхи, продавши понад 75 000 електромобілів і ставши одним із брендів, що найшвидше розвиваються на ринку.