Інтеграція Ajax Systems та Yale поширюється на нові ринки. Серед них — Україна

3 июля 2024, 21:33

Ajax Systems, найбільший у Європі виробник систем безпеки, та Yale, провідний постачальник рішень для безпеки розумного дому, розширюють своє партнерство ще на 30 країн.

Тож користувачі в Україні тепер можуть користуватися замками Yale із повноцінною сервісною підтримкою від виробника.Ця новина є логічним продовженням інтеграції, успішно впровадженої в кількох країнах на початку цього року.Для ще більшого комфорту користувачів Yale випустив нову модель свого флагманського розумного замка, якою також можна керувати в застосунках Ajax. Це Linus Smart Lock L2. Він має підвищену міцність, а ще працює тихіше та вдвічі швидше за попереднє покоління Linus Smart Lock. Новий розумний замок сумісний із більшістю циліндрів. Він швидко встановлюється та знімається, не залишаючи жодних слідів на дверній конструкції. З Linus® L2 користувачі можуть легко замикати та відмикати двері, і для цього не потрібно постійно носити із собою фізичні ключі. Також можна ділитися віртуальними ключами з друзями, родиною та довіреними особами, щоб мати повний контроль над доступом до своєї оселі.Загалом це партнерство спрощує життя користувачів Ajax, адже вони можуть керувати замками Yale прямо в застосунку Ajax. З’єднання Cloud-to-Cloud забезпечує безперебійний і захищений зв’язок між розумним замком Yale і системою Ajax. Завдяки інтеграції користувачі можуть легко замикати та відмикати замок, а також бачити його стан у застосунку.Окрім автоматичного замикання й відмикання, інтеграція пропонує розширені можливості автоматизації. Користувачі й охоронні компанії миттєво отримують сповіщення про зміну стану розумного замка Yale і можуть відповідно відреагувати. В застосунку Ajax доступний детальний журнал подій.