OPPO презентует смарт-часы OPPO Watch Free с технологией OSleep

4 ноября 2021, 10:15

OPPO Watch Free — абсолютно новые часы с разными сценариями мониторинга сна — сегодня официально представлены на украинском рынке.

Это стильные и современные смарт-часы начального уровня для молодых людей. Гаджет оснащен технологией OSleep, помогающей существенно улучшить сон. Кроме того, OPPO Watch Free предлагают профессиональные спортивные режимы и другие функции для поддержания здоровья.

Полноценный сон помогает нам быть здоровыми и продуктивными. Однако сегодня все больше молодых людей страдает из-за проблем со сном. Именно поэтому OPPO Watch Free представляют технологию OSleep для профессионального, всестороннего и персонализированного мониторинга и анализа сна. В частности, эксклюзивная оценка риска храпа, которую обеспечивают специальные датчики и усовершенствованные алгоритмы, выявляет проблемы со сном и своевременно предлагает способы их решения.



Многие люди считают храп признаком хорошего сна, но на самом деле хронический храп может приводить к синдрому апноэ (временная приостановка дыхательных движений) во сне — проблеме, которую часто игнорируют. Поэтому OPPO Watch Free осуществляют всестороннюю оценку риска храпа, используя специальный алгоритм OPPO. Часы обеспечивают непрерывный мониторинг SpO2 второго уровня с помощью оптического датчика SpO2. А еще фиксируют изменения пульса благодаря оптическому датчику сердечного ритма. OPPO Watch Free также отражают такие показатели, как средний уровень кислорода в крови во время сна, продолжительность и максимальный децибел храпа, помогая своевременно выявлять проблемы с дыханием.



Многие молодые люди пользуются смартфоном перед сном, из-за чего страдают от проблем с засыпанием. Чтобы помочь пользователю уснуть быстрее и выспаться лучше, OPPO Watch Free отправляют напоминание о времени сна. Часы также анализируют задержку засыпания, продолжительность и фазы сна с помощью таких функций, как глубокий и быстрый анализ сна и мониторинг быстрого движения глаз (REM). Оснащенные несколькими датчиками и профессиональными алгоритмами OPPO Watch Free подходят для всех сценариев: до, во время и после сна.



OPPO Watch Free оснащены встроенным датчиком движения с шестью осями и оптическим датчиком пульса для поддержания более 100 спортивных режимов. Эти датчики автоматически определяют и записывают четыре спортивных режима с помощью специальных алгоритмов. Так что больше не надо беспокоиться из-за того, что вы забудете включить соответствующий режим. Вы можете проверить свои показатели в разделе "Ежедневная активность". Также доступны встроенные профессиональные программы для бега, которые помогут эффективнее сжигать жир и достигать целей в фитнесе.

Кроме того, OPPO Watch Free поддерживают круглосуточный мониторинг пульса. Если частота сердечных сокращений станет слишком высокой, умный гаджет будет вибрировать, чтобы предупредить пользователя о нерегулярном сердцебиении. А еще в OPPO Watch Free есть система напоминаний о том, что пора постоять или походить, и 5-минутные видеоролики для расслабления, которые помогают офисным работникам быть в форме.



OPPO Watch Free предлагают ряд удобных функций, таких как "Уведомления о сообщениях", "Уведомления о входящих звонках", "Отклонение звонков", "Поиск телефона" и "Управление воспроизведением музыки". Так что вы можете использовать часы для расширения функций смартфона, чтобы облегчить свою жизнь. В то же время OPPO Watch Free отличаются длительным временем автономной работы: 14 дней. Всего 5 минут зарядки обеспечат вам целый день пользования гаджетом.



Умные часы — это не только о технологиях, но и о моде и стиле. OPPO Watch Free весят всего 33 г, поэтому почти не ощущаются на руке. В то же время гаджет оснащен 1,64-дюймовым AMOLED HD дисплеем, на котором удобно читать информацию и сообщения. Ремешок гладкий и приятный для кожи, поэтому носить его на руке всегда комфортно. Кроме того, OPPO Watch Free предлагают более 40 дизайнов и стильных циферблатов AI Outfit watch face 2.0, что позволяет пользователю настроить гаджет, учитывая свой стиль и наряд.

В Украине новые часы с тщательно продуманными характеристиками и деталями будут доступны в стильном черном цвете по цене 2999 грн. И к старту продаж ОРРО AED Украина объявляет акцию. Сделайте предзаказ новинки OРРО Watch Free в период с 1 по 14 ноября и получите в подарок наушники OPPO Enco, когда будете забирать заказ.Продажи в сетях и выдача заказов начнутся 15 ноября в магазинах официальных партнеров OPPO в Украине: ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, F5, KTC, Kyivstar, Lifecell, Rozetka, Vodafone и других.