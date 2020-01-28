Новые смарт-часы OPPO "научат" регистрировать ЭКГ

28 января 2020, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ написали о том, что компания OPPO вот-вот выпустит свои первые смарт-часы, которые получат одну очень интересную особенность.



Так, грядущая новинка позволит регистрировать электрокардиограмму (ЭКГ). И, кстати, что еще интереснее – результаты можно будет напрямую передавать своему доктору.



О прочих особенностях грядущей новинки пока не сообщается. По слухам, это устройство будет с дисплеем прямоугольной либо квадратной формы, что, по логике вещей должно позволить отображать куда большее количество информации, чем на круглых экранах.



Наиболее вероятная дата анонса – приближающаяся выставка MWC2020 в Барселоне в период с 24 по 27 февраля.

О дате релиза новинки в розницу пока говорить преждевременно, как, собственно, и о ее стоимости.