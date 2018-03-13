Fitbit готовит анонс смарт-часов Versa

13 марта 2018, 10:15

Компания Fitbit готовит анонс своих новых смарт-часов – Versa.

Об этом пишет авторитетный автор утечек @evleaks Эван Бласс (Evan Blass).



Грядущая новинка по своим габаритам окажется немного меньше модели Ionic. В качестве программной платформы прогнозируется Fitbit OS.



Корпус Versa сможет выдерживать погружение под воду на глубину до 50 метров. Таким образом, владельцы Versa смогут работать с девайсом в воде.

Среди прочего отмечается датчик для определения степени насыщенности крови кислородом.



А вот встроенного GPS приемника, скорее всего, «на борту» не будет.

На рынок новинка поступит в четырех цветовых решениях корпуса, и будет комплектоваться разными ремешками. Анонс новинки ориентирован на первое полугодие, но более точной даты пока нет.