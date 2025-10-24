ГлавнаяНовости
24 октября 2025, 9:15

OpenAI представили власний браузер — Atlas

Це агент ChatGPT, який допомагатиме з рутинними завданнями — замовляти їжу, перевіряти пошту або виконувати прості операції на біржах. На кожній сторінці буде вкладка з ChatGPT для швидкого звернення.


