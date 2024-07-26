26 июля 2024, 13:45

Чверті працюючих в Україні грошей вистачає тільки на їжу, — опитування

48% — вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого доводиться відкладати.

9% опитуваних не вистачає навіть на їжу. Також близько 29,5% мають дохід до 8 тис. грн.


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