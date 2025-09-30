У Сирії вилучили партію "Градів" з китайськими підривниками MJ-4

30 сентября 2025, 11:45

У провінції Хомс знайдено велику партію ракет для РСЗВ БМ-21 із підривниками MJ-4 китайського маркування — операція виглядає як не просто локальне виявлення, а як індикатор системних ризиків контрабанди комплектуючих, які здатні відновлювати боєздатність ракетних запасів у регіоні.

Декларація «найбільшого складу» і однорідність комплектування рідко бувають випадковими — це або залишок централізованого постачання, або свіжий транзитний вантаж для третіх осіб.Технічно ситуація викликає подвійну увагу.По-перше, MJ-4 — не декоративна деталь: підривник визначає режими та надійність приведення у дію, і його походження суттєво впливає на оперативні характеристики ракети. Наявність однорідних підривників одночасно в двохстах снарядах сигналізує про централізовану комплектацію партії, а не про випадкову суміш залишків арсеналів.По-друге, маркування з датою або кодами може свідчити як про старий «запас», так і про перерозподіл компонентів сучасного постачання; без лабораторної експертизи неможливо однозначно відрізнити «історичний» слід від нещодавнього ввезення. Тобто технічна картина наразі невизначена, а версії — взаємовиключні.Контекст логістики і практики контрабанди в регіоні підсилює занепокоєння. Південно-західні маршрути Сирії в бік Лівану традиційно використовуються як коридори для нелегального перевезення вантажів — від паливних партій до зброї. Велика однорідна партія, знайдена у відносно віддаленому від центра регіоні, скоріше підпадає під схему транзитного вантажу, а не «вилучення з довготривалого збереження».Знайдена партія «Град» із підривниками MJ-4 — важливий індикатор двох проблем одночасно: потенційного відновлення дотичного постачання боєприпасів через контрабандні канали і прогалин у контролі над походженням вузлових компонентів.