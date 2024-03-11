Китай почав приймати санкційні танкери з Росії

11 марта 2024, 11:15

Танкер Liteyny Prospect з російською нафтою Sokol на борту, який нещодавно потрапив під санкції США, пришвартувався в китайському порту Хуанхау в провінції Цанчжоу для розвантаження після тримісячного простою в морі, повідомили два джерела в галузі та показали дані LSEG, Kpler та Vortexa.

Це один із шести танкерів з нафтою Sokol, які в останні тижні знаходяться поблизу китайських портів. Судна залишаються в морі з листопада минулого року за відсутності покупців нафти через санкції Заходу та проблеми з платежами. Обсяг Sokol, що скупчився у плавучих сховищах, у лютому перевищив 10 мільйонів барелів.