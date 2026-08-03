Зеленский просил Трампа разрешить использовать систему Starlink на территории РФ

3 августа 2026, 9:15

Эту просьбу украинский лидер впервые озвучил во время встречи 28 июля в Белом доме, пишет The Atlantic.

Зеленский объяснил Трампу, что ВСУ нужно разрешение на использование системы Starlink на территории РФ, чтобы уничтожать пусковые установки баллистических ракет. По мнению украинского лидера, именно президент США может быстро решить этот вопрос с миллиардером и владельцем SpaceX Маском.



В настоящее время ВСУ могут использовать Starlink только на собственной территории, в частности, в Крыму и других оккупированных Россией регионах. Маск ограничил использование Starlink на территории РФ. Также сообщается, что Зеленский инициировал встречу с Маском, когда находился в США, однако миллиардер отклонил приглашение. Трамп же не отверг просьбу Зеленского и пообещал ее рассмотреть.