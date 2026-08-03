Reuters: Китайские военные используют американские ИИ-модели для оборонки

3 августа 2026, 11:15

Китайские военные исследователи используют результаты работы ведущих американских моделей искусственного интеллекта для создания собственных специализированных систем, применяемых в сфере обороны.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на анализ более 80 китайских научных работ и патентов.

По данным агентства, исследователи, связанные с Народно-освободительной армией Китая, применяют метод "дистилляции моделей" - технологию, при которой ответы мощных ИИ-систем используются для обучения более компактных моделей. Такой подход позволяет разрабатывать локальные решения без необходимости создавать передовые модели с нуля и обходиться меньшими вычислительными ресурсами.



Как отмечает Reuters, подобные разработки используются для решения различных задач - от обработки военного программного кода и мониторинга информации до систем наведения беспилотников, распознавания целей и поддержки тактических решений.



Тема дистилляции стала одним из предметов разногласий между США и Китаем. В Вашингтоне считают, что отдельные китайские организации используют американские ИИ-модели для ускоренного развития собственных технологий, что может подрывать экспортный контроль и затрагивать вопросы интеллектуальной собственности. Пекин отвергает эти обвинения, заявляя, что подобные методы широко применяются в отрасли.



При этом эксперты подчеркивают, что дистилляция не позволяет полностью воспроизвести возможности передовых моделей. Она лишь переносит отдельные функции в более компактные системы, пригодные для работы на дронах, спутниках и другой технике с ограниченными вычислительными ресурсами.