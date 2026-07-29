США и ОАЭ создают совместную группу по военному ИИ

29 июля 2026, 8:15

Центральное командование ВС США (CENTCOM) и ОАЭ договорились о создании первой двусторонней рабочей группы, которая займется ускоренным развитием военных технологий искусственного интеллекта.

Новая структура получила название Task Force Talon Synapse и официально начнет работу в ближайшие недели в Абу-Даби. В состав группы войдут ок. 20 американских и эмиратских специалистов в области искусственного интеллекта, обработки данных и кибербезопасности. Работа группы будет сосредоточена на интеграции ИИ в разведывательную поддержку, защиту критической инфраструктуры и мониторинг ситуации в сфере региональной безопасности.Инициатива стала продолжением контактов между американскими и эмиратскими представителями, включая обсуждение создания такой группы между адмиралом Купером и советником президента ОАЭ по нацбезопасности аль-Нахайяном.