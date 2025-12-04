США развернули первую эскадрилью дронов-камикадзе на Ближнем Востоке

4 декабря 2025, 12:45

3 декабря Центральное командование США (CENTCOM) объявило о создании новой ударной группы Task Force Scorpion Strike (TFSS), которая станет основой первой американской эскадрильи ударных одноразовых дронов на Ближнем Востоке. Новая группа уже сформировала эскадрилью недорогих ударных дронов LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), которые сейчас размещены на базе США на Ближнем Востоке.