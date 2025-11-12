Bloomberg: Украина стала мировым лидером по производству дронов

12 ноября 2025, 12:45

Сейчас в стране ежегодно производится ок. 4 млн дронов различного типа - от FPV-моделей до дальнобойных ударных комплексов.

Для сравнения, в США этот показатель составляет ок. 100.000 дронов. Такой разрыв демонстрирует эффективность украинского подхода, основанного на гибкости, скорости и постоянных инновациях.

Рост производства стал возможен благодаря двум факторам - необходимости оперативно реагировать на российскую агрессию и растущему спросу со стороны стран НАТО. Это позволило украинским производителям занять устойчивые позиции не только на внутреннем, но и на международном рынке.После многочисленных инцидентов с нарушением воздушного пространства в Европе страны НАТО активнее инвестируют в развитие своих оборонных возможностей. Украинские дроны стали для них примером сочетания эффективности и доступности. Государства, от Финляндии и стран Балтии, граничащих с РФ, до некоторых из крупнейших армий НАТО, все чаще обращаются за помощью к Украине для наращивания собственного потенциала, пишет издание. Украинские власти уже заявили о намерении развивать экспорт вооружений и создать представительства в Берлине и Копенгагене для продвижения продукции.