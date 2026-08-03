В Румынии ввели режим ЧС из-за энергокризиса и обмеления Дуная

3 августа 2026, 10:15

Власти Румынии объявили чрезвычайное положение на весь август в связи со снижением выработки электроэнергии, вызванным рекордно низким уровнем воды в Дунае.

По данным правительства, это привело к остановке одного из атомных реакторов страны.



Премьер Боложан сообщил, что власти выделили средства на инженерные работы для изменения направления течения воды с целью поддержания работы второго реактора. Кроме того, Румыния ведет переговоры с Украиной, Болгарией, Грецией и другими соседними странами об импорте электроэнергии для покрытия спроса в часы пик.