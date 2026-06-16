Пентагон намерен нарастить производство ракет

16 июня 2026, 10:45

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источников, американские военные используют нестандартные схемы контрактов и поручают оборонным компаниям создавать новые виды вооружений с нуля, чтобы сократить сроки производства на годы и уменьшить стоимость продукции на сотни миллионов долларов. В частности, армия США реализует программу создания контейнерных ракет стоимостью менее $500.000 за единицу, а также проект по разработке ракет ПВО стоимостью менее $250.000.

Отмечается, что новые программы не предназначены для быстрой замены существующих высокотехнологичных ракет, таких как перехватчики Patriot стоимостью ок. $4 млн за единицу. Однако военное руководство рассчитывает уже сейчас создать дополнительные производственные мощности и расширить выбор вооружений на будущее.На этом фоне сохраняется значительный разрыв в стоимости между целями и средствами их поражения. Дешевые дроны приходится уничтожать значительно более дорогими перехватчиками, что стимулирует Пентагон ускорять разработку более доступных систем ПВО и боеприпасов нового поколения.