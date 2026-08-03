Армія США отримала перші експортовані з України бойові дрони

3 августа 2026, 13:45

Україна вперше експортувала бойові безпілотники власного виробництва на замовлення Америки.

Так, українська компанія F-Drones завершила поставку 2000 ударних FPV-дронів F10 в межах першої фази проєкту Drone Dominance, що реалізується для Департаменту війни США.

Це стало першим випадком, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників українського виробництва. До цього експортні дозволи стосувалися переважно окремих технологій, компонентів або послуг.«F-Drones пройшла повний цикл погоджень та отримала позитивне рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Це підтвердження того, що українські бойові технології відповідають вимогам одного з найвибагливіших військових замовників у світі», - зазначили в компанії.Нагадаємо, безпілотники F-Drones увійшли до переможців відбору серед 25 учасників під час першого етапу програми Drone Dominance – Gauntlet I. Випробування проходили на військовій базі Форт-Беннінг (штат Джорджія), де американські військові оцінювали перспективні ударні безпілотні системи. Крім того, UDD Tech Corp (партнер F-Drones) була відібрана до участі в наступному етапі програми – Gauntlet II.