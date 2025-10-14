Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд Гіннеса

14 октября 2025, 12:15

Регіна Абрамова виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині. Для дівчинки це вже четвертий рекорд.

У віці 5 років вона встановила три національні досягнення, зокрема – «Найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях», протримавшись 5 хвилин 52 секунди.Також дівчинка стала наймолодшою, хто самостійно піднявся на Говерлу без сторонньої допомоги, подолавши маршрут за 2 години 29 хвилин. У 5 років вона вже виконувала 55 підйомів з переворотом на перекладині.Регіна займається спортивною гімнастикою у Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі під керівництвом тренерки Оксани Хандоги, тренуючись по 6-7 годин на день. Мріє стати олімпійською чемпіонкою. Свої рекорди юна спортсменка присвячує Україні й українським захисникам.Попередній світовий рекорд також встановила українка Ніколь Князева, яка у 2017 році у віці 7 років зробила 80 підйомів з переворотом.