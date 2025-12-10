Германия планирует начать производство модернизированной версии TAURUS в 2029 г

10 декабря 2025, 10:15

Согласно проекту бюджета, с которым ознакомилось Reuters, ожидается, что он будет одобрен Бундестагом на следующей неделе.

Ракета, разработанная европейской оборонной компанией MBDA, предназначена для уничтожения целей в тылу противника. Речь идет о командных бункерах, складах с боеприпасами и топлива, аэродромах и мостах. В настоящее время на вооружении немецких ВС находится около 600 ракет TAURUS с дальностью полета более 500 км.



Модернизированная ракета TAURUS NEO стоимостью €415 млн будет отличаться увеличенной дальностью полета, улучшенной защитой от помех, а также усовершенствованными технологиями навигации и головкой самонаведения.



Шведская компания Saab и американская Williams International указаны в качестве основных субподрядчиков по усовершенствованию ракеты.



Германия намерена приобрести около 600 ракет TAURUS NEO на общую сумму около €2 млрд.

