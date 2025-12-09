lifecell вивільняє частоти для 4G у Чернівецькій області

9 декабря 2025, 12:45

lifecell припиняє роботу мережі третього покоління (3G) у Чернівцях і на всій території Чернівецької області з 17 грудня 2025 року.

Радіочастоти оператора в діапазоні 2100 МГц будуть повністю використані для роботи 4G/LTE, що підвищить швидкість мобільного інтернету та покращить стабільність з’єднання в регіоні.

Відключення 3G відбудеться одночасно по всій області, протягом кількох тижнів триватиме оптимізація мережі та переведення 4G (LTE) на максимальну смугу 20 МГц. Усі роботи відбуватимуться без переривання послуг для абонентів.

Майже 89% користувачів lifecell у Чернівецькій області вже мають смартфони та SIM-картки з підтримкою 4G (LTE), тож більшість абонентів автоматично перейде на 4G після вимкнення 3G. Якщо SIM-картка підтримує 4G, але технологія ще не активована, достатньо увімкнути LTE у налаштуваннях смартфона. Якщо ж SIM-картка застаріла й не підтримує 4G, її необхідно оновити: до 28 грудня 2025 року користувачі lifecell у Чернівцях та області можуть замінити SIM-картку на USIM або eSIM за 0,01 грн, зберігши власний номер. Водночас, якщо сам смартфон не підтримує LTE, перейти на 4G неможливо навіть після заміни SIM-картки.

Всі базові станції lifecell у регіоні технічно підготовлені до роботи 4G (LTE) у діапазоні 2100 МГц. Мережа проходить поетапну оптимізацію, а за потреби на окремих локаціях встановлюється додаткове обладнання для посилення покриття. Паралельно завершуються роботи з підвищення енергостійкості.

В жовтні-на початку грудня цього року в області відбувалися планові відключення електроенергії, проте мережа lifecell демонструвала високу стабільність: навіть у пікові моменти знеструмлень переважна більшість обладнання працювало, зокрема 98% базових станцій lifecell продовжували забезпечувати зв’язок у Чернівцях.

У листопаді в регіоні абоненти купили на 30% більше SIM-карток lifecell як порівняти із жовтнем цього року. Також за підрахунками компанії в цей період суттєво збільшилася кількість переходів від інших операторів за процедурою MNP – +157% нових абонентів доєдналося до lifecell зі збереженням власного номера в листопаді проти жовтня 2025 року.

Стійкість мережі lifecell — результат системних інвестицій і технічної модернізації, яку оператор проводить від початку повномасштабної війни: 45 000 літієвих батарей забезпечують автономну роботу базових станцій по всій країні (30 000 встановлені лише цього року); понад 2 100 технічних майданчиків, обладнані генераторами, які підтримують ключові вузлові об’єкти, особливо під час довготривалих знеструмлень; 1700 технічних фахівців компанії цілодобово моніторять стан мережі, дбаючи про оперативне підключення генераторів, контроль зарядження батарей і локалізацію можливих збоїв.

Загалом за роки повномасштабного вторгнення lifecell інвестував понад 2 млрд грн у енергостійкість мережі. В листопаді компанія закупила ще 3500 генераторів — частина вже розподілена по регіонах, інші надходитимуть протягом місяця.

Після вимкнення 3G частоти 2100 МГц будуть звільнені для 4G (LTE), що забезпечить швидший мобільний інтернет, стабільніше з’єднання у місцях високого навантаження та менші затримки передачі даних. Аналогічні проєкти lifecell вже впровадив у Славутичі, Черкасах і Коломиї, Івано-Франківській області, де модернізація показала помітне зростання швидкості та якості зв’язку. За досвідом попередніх регіонів, після відключення 3G та розширення смуги 4G (LTE) середня швидкість мобільного інтернету зростає орієнтовно на 20–30%.