Hadid-110 - ірано-російський "стелс"-дрон

10 декабря 2025, 8:45

Іранська КВІР вивела Hadid-110 не просто на полігон, а одразу в політичний театр: тест разом із росіянами на «Саханд-2025» за участі майже всього ядра ШОС — це заявка на власний клуб безпілотних технологій, окремий від західних і навіть китайських стандартів.

За заявленими параметрами Hadid-110 — не «чудо-зброя», а тактичний ударний БпЛА середнього класу: швидкість близько 510 км/год, радіус 350 км, до години в повітрі й близько 30 кг бойової частини. Тобто це інструмент точкових ударів по РЛС, вузлах ППО, складах, штабах і кораблях у прибережній зоні, а не глибокий стратегічний носій. Схема планера з натяком на малопомітність виглядає радше як спроба знизити ЕПР у фронтальній проєкції та втиснутися в «дірки» між радарами, ніж повноцінний аналог західних стелс-платформ.Ключовий момент — спосіб застосування. Hadid-110 не потребує смуги, стартує з відносно простих позицій, що ідеально вписується в доктрину КВІР: розосереджені пускові, ройові удари, комбінування з дешевшими баражувальними боєприпасами. У зв’язці з уже відомими іранськими дронами він може виконувати роль «важчого калібру» в другій хвилі атаки, коли ППО вже перевантажена.Спільні випробування з РФ на іранській території додають вимір, який важливіший за сухі ТТХ. Москва отримує доступ до нових платформ і тактичних підходів, Тегеран — до бойового досвіду росіян і політичної легітимації свого ВПК у форматі ШОС. Створюється контур, де дрони стають не лише засобом удару, а й маркером нового воєнно-технологічного клубу, що поступово відривається від колишніх обмежень санкцій і старих правил контролю над озброєннями.