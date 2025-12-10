"Ди Каприо, который был номинирован на семь премий "Оскар" и выиграл одну, имеет талант делать на первый взгляд неверный выбор, который оказывается абсолютно правильным, — возможно, это просто еще один способ сказать, что у него хорошие инстинкты, и он знает, когда им следовать. Он работает с людьми, которым доверяет; он инвестирует в проекты, в которые верит. Но есть и неосязаемые факторы: его лицо нам не надоедает. Пройдя более 30 лет карьеры, построенной на во многом непредсказуемых ставках, зрители по-прежнему хотят его видеть, возможно, сейчас больше, чем когда-либо", — пишет журнал.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Найбільш населене місто світу у 2025 році — вже не Токіо
- Технологии | Сегодня, 10:45
SUNNY-T2000 - китайський "вантажний дрон" на 2 тонни
- Технологии | Сегодня, 10:15
Германия планирует начать производство модернизированной версии TAURUS в 2029 г
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Кабмин сократит графики отключений света, — РБК
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time
- Технологии | Сегодня, 8:45
Hadid-110 - ірано-російський "стелс"-дрон
- Интернет | Сегодня, 8:15
У "Дії" можна буде поскаржитися на неправильне паркування, — ЗМІ
- Связь | Вчера, 17:10
1 Гбіт/с – новий стандарт швидкості Укртелеком
- Технологии | Вчера, 13:15
LG продемонструє "горячі" рішення на базі ШІ на CES 2026
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | Позавчера, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
- Обзоры | 2 декабря, 20:27
Bloody MR710 - одна з кращих ігрових гарнітур до 3000 гривень
- Обзоры | 28 ноября, 23:15
Bloody GPW70 (Sports White) - ергономічний ігровий джойстик з підсвіткою
- Обзоры | 27 ноября, 21:36
Bloody GPW50 – дизайн під кераміку та максимальна зручність
- Аналитика | 22 ноября, 19:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №16: презентація EcoFlow TRAIL та j5create в Україні
- Обзоры | 18 ноября, 10:02
Logitech MX Master 4 - професійна мишка з тактильним зворотним зв’язком
- Обзоры | 16 ноября, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі
- Аналитика | 16 ноября, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Найбільш населене місто світу у 2025 році — вже не Токіо 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
SUNNY-T2000 - китайський "вантажний дрон" на 2 тонни 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Германия планирует начать производство модернизированной версии TAURUS в 2029 г 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Кабмин сократит графики отключений света, — РБК 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Hadid-110 - ірано-російський "стелс"-дрон 0.00
- Интернет | Сегодня, 8:15
У "Дії" можна буде поскаржитися на неправильне паркування, — ЗМІ 0.00
- Связь | Вчера, 17:10
1 Гбіт/с – новий стандарт швидкості Укртелеком 0.00
- Технологии | Вчера, 13:15
LG продемонструє "горячі" рішення на базі ШІ на CES 2026 0.00