Леонардо Ди Каприо идёт за вторым "Оскаром"

Новый триллер «Битва за битвой» – это абсолютный шедевр Пола Томаса Андерсона.
В центре сюжета «Битва за битвой» (One Battle After Another) – бывший революционер Боб Фергюсон, который вступает в смертельную схватку со своим давним врагом Стивом Локджо, чтобы вернуть похищенную дочь.
В фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Чейз Инфинити и Тейяна Тейлор. Режиссёр – Пол Томас Андерсон, снявший «Нефть» и «Магнолию».
Киноэксперты назвали фильм экспериментом века – в нем смешаны все жанры сразу и при этом он остался ни на что не похожим.
Критики отмечают юмор, мощный сюжет и великолепную игру актёров. Фильм вызвал фурор у зрителей и собрал 98% «свежести» на Rotten Tomatoes.