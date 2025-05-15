Де Ниро в Каннах получил почетную "Золотую пальмовую ветвь"

15 мая 2025, 9:15

Американский актер Роберт Де Ниро во время церемонии открытия 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля был награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью".

Награду Де Ниро вручил его коллега, американский актер Леонардо Ди Каприо.Как отмечает Variety, принимая награду за достижения в карьере, Де Ниро "в своей пламенной речи" призвал зрителей продемонстрировать несогласие с действиями администрации американского президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что действовать нужно прямо сейчас, "без насилия, но с большой страстью и решимостью". По словам актера, пришло время всем, кто заботится о свободе, организовываться, протестовать, а когда будут выборы — голосовать.