"Анатомия падения" получил главный приз Каннского кинофестиваля в этом году

29 мая 2023, 9:45

Режиссер Жюстин Трие получила Золотую пальмовую ветвь за напряженную драму, в которой рассказывается история писательницы, обвиняемой в убийстве ее мужа.

Как пишет BBC, Трие становится третьей женщиной-режиссером, получившей престижную премию, впервые присужденную в 1955 году.Гран-при, второй по величине приз, достался британскому режиссеру Джонатану Глейзеру за "Зону интереса", экранизацию одноименного романа покойного Мартина Эмиса о семье, живущей рядом с Освенцимом.Награду за лучшую мужскую роль получил японец Кодзи Якушо за фильм Вима Вендерса "Идеальные дни".Мерве Диздар из Турции была названа лучшей актрисой за фильм "О сухих травах".Вьетнамско-французский режиссер Тран Ань Хунг получил награду за лучшую режиссуру за "Пот-о-Фё", историю любви с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем в главных ролях, действие которой происходит во французском замке 19 века.