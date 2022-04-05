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5 апреля 2022, 12:15
В Википедии появилась статья под названием "Бучанская резня"
В ней рассказывается об ужасах, происходивших в Буче во время оккупации города русскими оккупантами.
Пользователи активно переводят ее на разные языки.
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