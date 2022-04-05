5 апреля 2022, 12:15

В Википедии появилась статья под названием "Бучанская резня"

В ней рассказывается об ужасах, происходивших в Буче во время оккупации города русскими оккупантами.

Пользователи активно переводят ее на разные языки.
Оцените новость:
  • 0 оценок