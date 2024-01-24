Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар"

24 января 2024, 9:15

Документальный фильм о первых днях российского вторжения на территорию Украины поборется за награду в категории «Лучший документальный фильм».



Что известно о фильме

»20 дней в Мариуполе» снят командой репортёров агентства Associated Press, в составе которой работали режиссёр Мстислав Чернов, фотограф Евгения Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть.

Режиссер «20 дней в Мариуполе» Мстислав Чернов удостоен Пулитцеровской премии.

Лента Мстислава Чернова также была номинирована в категории World Cinema Documentary Competition и получила приз зрительских симпатий. В январе его фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Картину номинировали на премию Американской гильдии продюсеров, Cinema Eye Awards и The Gotham Awards.