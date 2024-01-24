Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар"

Документальный фильм о первых днях российского вторжения на территорию Украины поборется за награду в категории «Лучший документальный фильм».
Что известно о фильме
»20 дней в Мариуполе» снят командой репортёров агентства Associated Press, в составе которой работали режиссёр Мстислав Чернов, фотограф Евгения Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть.
Режиссер «20 дней в Мариуполе» Мстислав Чернов удостоен Пулитцеровской премии.
Лента Мстислава Чернова также была номинирована в категории World Cinema Documentary Competition и получила приз зрительских симпатий. В январе его фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Картину номинировали на премию Американской гильдии продюсеров, Cinema Eye Awards и The Gotham Awards.