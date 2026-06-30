Vodafone Україна побудує надсучасний підземний дата-центр

30 июня 2026, 17:45

Vodafone Україна під час Ukraine Recovery Conference 2026 у польському Гданську представила масштабний проєкт зі створення в Україні надсучасного підземного дата-центру.



Об’єкт відповідатиме найвищим міжнародним стандартам надійності та безперервності роботи, що підтверджує отримання сертифікації Tier III як на рівні проєктування, так і в операційній експлуатації.

Будівництво дата-центру буде реалізовано у синергії з проєктом «Кардеса», що закладе основу для створення в Україні захищеної цифрової інфраструктури нового покоління.У перспективі цей комплекс стане важливою частиною міжнародної екосистеми обміну даними, інтегруючи Україну до глобальних маршрутів передачі дата-трафіку та відкриваючи нові можливості для формування в країні одного з ключових дата-хабів цифрової архітектури Європи.Система підводних кабелів Kardesa, що з’єднає Болгарію, Грузію, Туреччину та Україну – це спільний проєкт Vodafone Group і Vodafone Україна, анонсований у жовтні 2025 року. Нова високошвидкісна підводна кабельна система у Чорному морі утворить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією.Мережа підводних волоконно-оптичних ліній зв'язку Kardesa передбачає чотири точки виходу на узбережжі – у Болгарії, Грузії, Туреччині та Україні. Проєкт покликаний підвищити варіативність цифрових маршрутів у регіоні, збільшити надійність і швидкість інтернету для користувачів у країнах, де проходитиме кабель, а також буде сприяти інвестиціям у розвиток цифрової економіки країн-учасниць проєкту.Перший вихід кабелю на узбережжя запланований у Болгарії у 2027 році, далі – у Туреччині, Грузії та в Україні. Роботи на українській ділянці відбуватимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах.