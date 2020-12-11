TEAMGROUP анонсировала геймерскую память DARK Z FPS и геймерский накопитель

11 декабря 2020, 10:15

TEAMGROUP под своим игровым брендом T-FORCE выпустит геймерскую память DARK Z FPS и твердотельный накопитель Cardea IOPS PCIe SSD в конце текущего года.

Игроки, которые установят себе эти мощнейшие компоненты, получат серьёзный прирост производительности и преимущество в цифровых баталиях.Как следует из названия, память T-FORCE DARK Z FPS создана для повышения частоты кадров в секунду. Корпус памяти украшен логотипом T-FORCE, что в сочетании с металлическими элементами дизайна придаёт изделию эффектный, космический вид. Память DARK Z FPS имеет рабочую частоту до 4000МГц и низкие CAS-задержки на уровне CL16. При всестороннем тестировании в одном из самых популярных шутеров, PUBG, была разработана эта геймерская память T-FORCE, которая даёт на 20%1 больше FPS, чем обычная память. Полезность более высокой FPS ощущается в первую очередь при быстрых манёврах и смене картинки. Всё это делает игровой процесс более приятным и даёт преимущество в ситуациях, где всё решают доли секунды.Накопитель T-FORCE CARDEA IOPS SSD был создан под реальные потребности современных геймеров. С этим накопителем любые «тяжёлые» игры будут загружаться значительно быстрее, без долгого ожидания.Накопитель SSD оснащён высокоскоростным интерфейсом PCIe Gen3x4 со скоростью последовательного чтения/записи до 3,400/3,000 МБ/с. Значения IOPS составляют 680K/670К, что соответствует производительности в реальном времени. Эти значения могут дополнительно повыситься за счёт нового патентованного графенового радиатора с алюминиевыми иглами, который позволяет кастомизировать изделие для оптимизации отвода тепла. Игроки смогут превзойти скоростные ограничения отсталых компонентов и испытать супербыструю игровую производительность с этим мощнейшим накопителем SSD.Эти значения были получены в лаборатории T-FORCE с компонентами i9-10900K, MSI MPG Z490 Gaming Plus, ZOTAC RTX 3080 Trinity OC и монитором FULL HD. Обычную память 2133МГц сравнили с памятью T-FORCE 4000МГц DARK Z FPS. Результат тестирования зависит от используемого оборудования.