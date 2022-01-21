Більше риби — більше задоволення

21 января 2022, 10:10

Готуєтесь до романтичної вечері? Або просто хочеться відкласти хатні справи на потім та відпочити після роботи? В таких випадках вас виручить доставлення смачних та дуже рибних ролів від мережі "Рис&Риба".

Саме таким правилом керуються шеф-кухарі суші-бару, тому не шкодують свіжої риби для ваших найкращих вражень. Але перед тим як потрапити на вашу тарілку, вона проходить ретельний відбір та підготовку. І це не перебільшення.

На початку роботи суші-бару, керівники поставили перед собою ціль — створити мережу закладів зі смачним та якісним меню. Тому знайшли надійних постачальників свіжої риби та відповідальних шеф-кухарів, які щодня перевіряють усі продукти на якість та правильність зберігання.

Але за цим можете слідкувати і ви, прийшовши у будь-який заклад мережі. Особливість "Рис&Риба" — відкрита кухня, де кожен клієнт зможе спостерігати за тим, як готують саме його замовлення.

Та головна задача суші-бару — радувати своїх покупців класичними смаками та відкривати нові сторони японської кухні. Тому окрім Філадельфії та Каліфорнії тут можна спробувати ексклюзивні роли з перцем халапеньйо, сиром чедер та незвичайними поєднаннями інгредієнтів.

Що б ви не замовили, "Рис&Риба" гарантують вам великі порції ролів по 300-350 грамів та багато риби у кожній позиції. Перевірено роками та тисячами клієнтів — залишитися голодними неможливо.

А щоб вам смакувало краще, мережа закладів "Рис&Риба" дарують знижки та постійно проводять акції для своїх клієнтів. Наразі ви можете скористатися такими пропозиціями:

"Щасливі години". Отримайте знижку 15% на всі роли з меню. Акція діє з понеділка по четвер (включно) з 10:00 до 15:00.

Іменинники отримують знижку 15% на замовлення у день народження та наступні 7 днів.

Залишіть відгук про мережу в Google та отримайте подарунковий рол при наступному замовленні.

Заберіть замовлення самостійно та отримайте знижку 10% на замовлення.

А забрати своє замовлення можна в 9 різних точках Києва. Обирайте найближчу до вашого дому та переходьте на сайт, аби замовити вечерю на сьогодні.

- Дегтярівська, 9- Маршала Тимошенко, 21- Ломоносова, 52\3- Копилівського, 1- Повітрофлотський проспект, 5 офіс 42- Вікентія Беретті, 4- Трускавецька, 8- Михайла Драгоманова, 29- Шалімова, 70/2

"Рис&Риба" — від яскравих вражень до смачної їжі!