Мережа Citrus - новий партнер у мережі енергонезалежності EcoFlow

Citrus.ua - це великий онлайн-маркет та мережа магазинів гаджетів по всій Україні.
Кожен магазин - безмежний простір можливостей, адже там пропонують клієнтам не просто смартфони чи ноутбуки, а комфорт та інструменти для задоволення потреб.
Для формування комфортного енергонезалежного простору Citrus пропонує своїм клієнтам портативні зарядні станції EcoFlow, модельний ряд яких представлений на сайті - https://www.ctrs.com.ua/search/?query=EcoFlow
Новий партнер EcoFlow — українська спеціалізована мережа магазинів гаджетів та аксесуарів. Завітавши за новим девайсом, не забудьте підібрати для нього надійного супутника, щоб мати доступ до електроенергії будь-де — портативну зарядну станцію EcoFlow!