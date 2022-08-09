Комп'ютерний Всесвіт - новий партнер EcoFlow

Комп'ютерний Всесвіт - це великий онлайн-маркет та мережа понад 80 магазинів гаджетів по всій Україні, що працює уже більш як 20 років на ринку.
Кожен магазин - безмежний простір можливостей, адже там пропонують клієнтам не просто смартфони чи ноутбуки, а комфорт та інструменти для задоволення потреб.
Для формування комфортного енергонезалежного простору “Комп’ютерний всесвіт” пропонує своїм клієнтам портативні зарядні станції EcoFlow, модельний ряд яких представлений на сайті - https://kvshop.com.ua/hotoffers/portativni-elektrostantsiyi/