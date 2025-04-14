Правила Шенгенської зони, які варто знати українцям

14 апреля 2025, 11:45

Правило 90/180:

Українці з біометричним паспортом можуть перебувати в Шенгенській зоні 90 днів протягом 180 днів. Це не 3 місяці підряд, а саме 90 днів у будь-якому періоді 180 днів.

Виїхав — не означає, що дні обнулилися:

Щоб знову мати право на 90 днів — треба провести 90 днів поза Шенгеном.

Важливо рахувати дні правильно:

Навіть 1 день понад норму може стати проблемою на кордоні: штраф, депортація або заборона в’їзду до ЄС.

Весь Шенген — як одна країна:

90 днів рахуються загалом по всіх країнах Шенгенської зони, а не окремо для кожної країни.

Не всі країни Європи — це Шенген:

До Шенгенської зони НЕ входять:

• Велика Британія;

• Ірландія;

• Румунія (частково);

• Болгарія (частково);

• Кіпр;

• Хорватія (вже у Шенгені).