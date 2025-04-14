Правила Шенгенської зони, які варто знати українцям

Правило 90/180:
Українці з біометричним паспортом можуть перебувати в Шенгенській зоні 90 днів протягом 180 днів. Це не 3 місяці підряд, а саме 90 днів у будь-якому періоді 180 днів.
Виїхав — не означає, що дні обнулилися:
Щоб знову мати право на 90 днів — треба провести 90 днів поза Шенгеном.
Важливо рахувати дні правильно:
Навіть 1 день понад норму може стати проблемою на кордоні: штраф, депортація або заборона в’їзду до ЄС.
Весь Шенген — як одна країна:
90 днів рахуються загалом по всіх країнах Шенгенської зони, а не окремо для кожної країни.
Не всі країни Європи — це Шенген:
До Шенгенської зони НЕ входять:
• Велика Британія;
• Ірландія;
• Румунія (частково);
• Болгарія (частково);
• Кіпр;
• Хорватія (вже у Шенгені).