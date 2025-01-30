Які податки мають сплачувати українці в Польщі?

30 января 2025, 10:45

В Польщі українські мігранти, чисельність яких перевищує 1,2 млн осіб, мають обов'язок сплати податків відповідно до місцевого законодавства.

Важливо зазначити, що податкові ставки залежать від типу доходу.

Доходи від роботи в Польщі обкладаються податком за ставкою 12% до суми 120 000 злотих і 32% для сум вище цього порогу, при цьому встановлено неоподатковуваний мінімум у 30ʼ000 злотих;

Для доходів з-за кордону застосовуються аналогічні ставки;

Підприємницькі доходи, отримані за межами Польщі, також підлягають оподаткуванню за місцевими ставками, проте існує можливість вибору між загальною системою, фіксованою ставкою 19% або спрощеною системою оподаткування;

Дивіденди та доходи від інвестицій обкладаються 19% податком;

Доходи від продажу майна за кордоном та відсотки з банківських рахунків підлягають 19% ставці податку;

Отримання майна або коштів у спадщину та соціальні виплати відповідно не обкладаються податком. Однак, обов'язок сплати податків виникає лише у тому випадку, якщо особа визнана податковим резидентом Польщі.