Нацбанк України активно працює над створенням е-гривні

5 ноября 2024, 10:45

Е-гривня стане електронною формою національної валюти, покликаною доповнити готівкову та безготівкову гривню.

Деякі особливості цієї системи з прикладу Китаю:

▪️Уряд може використовувати CBDC для прямого контролю над тим, кому дозволено здійснювати транзакції та для чого.

▪️Уряд може "відключити" будь-яку "неугодну" людину від платіжної системи.

▪️CBDC можуть використовуватися щоб відтягувати кризу, оперативно видаючи громадянам гроші для того, щоб покрити інфляцію, що росте.

▪️Уряд може анулювати рахунок будь-якої людини, а також миттєво штрафувати за порушення.

▪️ Можливість обмеження "Ваших" грошей терміном придатності, наприклад місяць, як у Китаї, після чого Ваш рахунок обнулюється.

▪️ Система соціального рейтингу.