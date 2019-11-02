Академия видеоблогинга для YouTube каналов – AIR Academy

Академия для видеоблогеров AIR Academy – это проект, предоставляющий качественное образование в сфере продвижения на Ютуб. Здесь обучаются блогеры.
Прохождение курсов в академии дает возможность научиться работать с популярным видеохостингом максимально эффективно. Многие выпускники AIR Academy добились невероятных результатов в кратчайшие сроки. Курсы предназначены для людей, желающих стать успешными видеоблогерами или развить уже имеющиеся каналы, чтобы сделать You Tube своим бизнесом.
Зачем нужно обращаться в AIR Academy
Сотрудничество с академией видеоблогинга AIR Academy позволяет добиться огромных успехов в продвижении на Ютуб. Об этом свидетельствует множество положительных отзывов от участников курсов. Выпускники академии быстро добиваются результатов. К примеру, одна девушка, проходившая базовый курс, после загрузки своего первого видео на Ютуб, добилась отметки количества просмотров 650 тысяч. Еще один выпускник, имеющий на своем канале всего 7 тысяч просмотров, смог после обучения в академии увеличить их количество до 300 миллионов. Естественно у этих блогеров стало больше подписчиков.
Обучение на курсах в AIR Academy приносит пользу малому, среднему и крупному бизнесу. Его становиться намного легче развивать. You Tub позволяет предпринимателям наладить коммуникационные связи с потребителями. С его помощью удается привлекать целевую аудиторию, расширять продажи и увеличивать свою прибыль. Курсы для видеоблогеров в AIR Academy позволяют быстро расширить клиентскую базу и сделать свой бизнес успешным. Также пройдя обучение можно в кратчайшие сроки стать ТОП-блогером.
Чему обучают на курсах
Все видеоблогеры, получающие знания на курсах в образовательном проекте от AIR Academy, узнают следующее:
- Как добиться на своем канале You Tube десятков тысяч подписчиков, миллионов лайков и просмотров.
- Научатся говорить так, чтобы зрителю было интересно.
- Познакомятся с главными правилами, как угодить аудитории Ютуб.
- Выяснят, как максимально эффективно реализовать свой творческий потенциал.
- Можно ли использовать чужой контент в своих видео.
- Узнают, как работать, не нарушая строгие правила видеохостинга.
Также опытный преподавательский состав академии научит:
- Добиваться максимального результата в кратчайшие сроки.
- Доводить свой канал до успешного коммерческого проекта.
- Создавать оригинальную, запоминающуюся рекламу.
- Продавать товары непосредственно со своего видео.
- Настраивать монетизацию своего канала.
- Дорабатывать либо перезапускать ранее неэффективный канал.
- Правильно проводить видеосъемку и оформлять канал.
- Подбирать музыку для ролика, передающую настроение.
- Выбирать правильное название канала.
После прохождения курсов выпускники, желающие использовать площадку Ютуб для продвижения бизнеса, повысят продажи минимум на 10%. Те, кто хочет просто стать популярным блогером, смогут осуществить свою мечту. Выпускники академии поймут схему работы You Tube изнутри. Обучение на курсах можно проходить в оффлайн или онлайн-режимах.
Итог
Обучаться видеоблогингу можно самостоятельно. Но этот процесс займет много времени. Нужно изучить большое количество информации, и она не всегда правдивая. В академии видеоблогинга Ютуб – AIR Academy, процесс обучения проходит быстро и эффективно. Можно задавать различные вопросы профессионалам и получать конкретный ответ. Они всегда дадут необходимый совет. Выпускники академии получают знания, которые самостоятельно придется приобретать годами.