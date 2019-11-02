Академия видеоблогинга для YouTube каналов – AIR Academy

2 ноября 2019, 20:10

Академия для видеоблогеров AIR Academy – это проект, предоставляющий качественное образование в сфере продвижения на Ютуб. Здесь обучаются блогеры.

Прохождение курсов в академии дает возможность научиться работать с популярным видеохостингом максимально эффективно. Многие выпускники AIR Academy добились невероятных результатов в кратчайшие сроки. Курсы предназначены для людей, желающих стать успешными видеоблогерами или развить уже имеющиеся каналы, чтобы сделать You Tube своим бизнесом.





Зачем нужно обращаться в AIR Academy

Сотрудничество с академией видеоблогинга AIR Academy позволяет добиться огромных успехов в продвижении на Ютуб. Об этом свидетельствует множество положительных отзывов от участников курсов. Выпускники академии быстро добиваются результатов. К примеру, одна девушка, проходившая базовый курс, после загрузки своего первого видео на Ютуб, добилась отметки количества просмотров 650 тысяч. Еще один выпускник, имеющий на своем канале всего 7 тысяч просмотров, смог после обучения в академии увеличить их количество до 300 миллионов. Естественно у этих блогеров стало больше подписчиков.

Обучение на курсах в AIR Academy приносит пользу малому, среднему и крупному бизнесу. Его становиться намного легче развивать. You Tub позволяет предпринимателям наладить коммуникационные связи с потребителями. С его помощью удается привлекать целевую аудиторию, расширять продажи и увеличивать свою прибыль. Курсы для видеоблогеров в AIR Academy позволяют быстро расширить клиентскую базу и сделать свой бизнес успешным. Также пройдя обучение можно в кратчайшие сроки стать ТОП-блогером.

Чему обучают на курсах

Все видеоблогеры, получающие знания на курсах в образовательном проекте от AIR Academy, узнают следующее:

- Как добиться на своем канале You Tube десятков тысяч подписчиков, миллионов лайков и просмотров.

- Научатся говорить так, чтобы зрителю было интересно.

- Познакомятся с главными правилами, как угодить аудитории Ютуб.

- Выяснят, как максимально эффективно реализовать свой творческий потенциал.

- Можно ли использовать чужой контент в своих видео.

- Узнают, как работать, не нарушая строгие правила видеохостинга.



Также опытный преподавательский состав академии научит:

- Добиваться максимального результата в кратчайшие сроки.

- Доводить свой канал до успешного коммерческого проекта.

- Создавать оригинальную, запоминающуюся рекламу.

- Продавать товары непосредственно со своего видео.

- Настраивать монетизацию своего канала.

- Дорабатывать либо перезапускать ранее неэффективный канал.

- Правильно проводить видеосъемку и оформлять канал.

- Подбирать музыку для ролика, передающую настроение.

- Выбирать правильное название канала.



После прохождения курсов выпускники, желающие использовать площадку Ютуб для продвижения бизнеса, повысят продажи минимум на 10%. Те, кто хочет просто стать популярным блогером, смогут осуществить свою мечту. Выпускники академии поймут схему работы You Tube изнутри. Обучение на курсах можно проходить в оффлайн или онлайн-режимах.

Итог

Обучаться видеоблогингу можно самостоятельно. Но этот процесс займет много времени. Нужно изучить большое количество информации, и она не всегда правдивая. В академии видеоблогинга Ютуб – AIR Academy, процесс обучения проходит быстро и эффективно. Можно задавать различные вопросы профессионалам и получать конкретный ответ. Они всегда дадут необходимый совет. Выпускники академии получают знания, которые самостоятельно придется приобретать годами.