Digital Академия Google для женщин начинает набор участников на второй сезон

Мы рады объявить о следующем витке в развитии образовательной программы для женщин "Расширение возможностей с Google" (Women’s Empowerment Program) и в рамках этой программы начинаем набор участников на второй сезон Digital Академии Google для женщин, которую в прошлом году прошли более 10 000 женщин со всей Украины.
Основной целью программы является помощь современной женщине получить квалифицированные советы и практические навыки от специалистов в трех сферах развития: лидерство, вывод бизнеса онлайн и продажи.
Нина Левчук, лидер программы женщин “Расширение возможностей с Google” (Women's Empowerment Program): “Мы надеемся, что новый сезон Women Digital Academy, который стартует 1 ноября, станет новой ступенью в развитии наших участниц. Мы пригласили экспертов из самых разных сфер, которые поделятся своим опытом и знаниями, а главное ‒ всегда готовы оказать поддержку и мотивировать”.
Digital Академия Google для женщин ‒ это комплексная образовательная программа, охватывающая ключевые моменты создания и развития бизнеса в Интернете. Эта инициатива дает возможность женщинам, собственникам и управляющим бизнесом, углубить свои знания и понимание того, как построить свой бизнес онлайн с нуля или перейти из оффлайн в онлайн, развивать собственные бренды в Интернете, искать аудиторию, новых клиентов, новые рынки сбыта и т.д.
Академия призвана не только научить и дать практические советы для успешного продвижения бизнеса в сети, но и вдохновить участников на максимальное раскрытие потенциала своего бизнеса.
Программа состоит из серии онлайн-семинаров, во время которых ведущие эксперты успешных украинских бизнесов расскажут, как правильно создать сайт, разработать эффективную маркетинговую стратегию продвижения, дадут советы по юридическим, финансовым вопросам и логистике.
Чтобы принять участие в программе, пожалуйста, заполните анкету. Участие в программе бесплатное, количество мест ограничено.
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