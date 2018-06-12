Способы заработка на ютубе

12 июня 2018, 9:15

Создание видео требует творческого подхода. Монтаж, использование музыки, спецэффекты, уместные ссылки - придутся кстати.

И если вы не знаете, как снять качественный контент, советуйтесь с теми, кто уже осведомлен о правилах ведения канала.

Прежде всего вы должны знать психологию людей и их предпочтения. Миллионная аудитория - это результат кропотливого труда. Ведь количество зрителей и клики по рекламе влияют на доход.

Есть много способов и возможностей зарабатывать на ютубе. О некоторых из них рассказали преподаватели курсов для видеоблогеров из Air Academy. Помимо режиссерского мастерства и авторского права, academy.air.io имеет специализированный курс лекций о создании, раскрутке и заработке на видеоблоге в YouTube.

Партнерская программа

Выступая в роли эксперта и обозревателя от своего лица, вы можете рекомендовать товары известных компаний и специалистов, получая комиссию за продажи.



В видеоролике предоставьте зрителю:

Краткое описание продукта и его особенностей.

Обоснование, почему покупка будет выгодной.

Дайте пару мастер-классов, которые касаются товара или услуги, и в описании укажите ссылки на компанию.

Тройная выгода:

вы поднимаете популярность блога за счет упоминания известных имен и брендов;

получаете за это деньги;

получаете новые знания.

Монетизация на YouTube

Для подключения услуги достаточно только оформить программу монетизации и соблюдать авторские права.

YouTube платит за клики по объявлениям, которыми окружено ваше видео. Количество подписчиков и просмотров влияет на заработок косвенно. В СНГ за 1000 просмотров возможно заработать 2$.

Способ заработка для блогеров с большой аудиторией. Он заключается в том, что вы ведете прямую трансляцию и таким образом мотивируете зрителей вносить пожертвования. Некоторые блогеры сопровождают данный процесс презентацией инноваций и устройств известных брендов.

Не скупитесь на интересную подачу информации, не жалейте ее для зрителей, делитесь знаниями. Так вы можете заслужить их доверие и мотивируете.