Способы заработка на ютубе

Создание видео требует творческого подхода. Монтаж, использование музыки, спецэффекты, уместные ссылки - придутся кстати.
И если вы не знаете, как снять качественный контент, советуйтесь с теми, кто уже осведомлен о правилах ведения канала.
Прежде всего вы должны знать психологию людей и их предпочтения. Миллионная аудитория - это результат кропотливого труда. Ведь количество зрителей и клики по рекламе влияют на доход.
Есть много способов и возможностей зарабатывать на ютубе. О некоторых из них рассказали преподаватели курсов для видеоблогеров из Air Academy. Помимо режиссерского мастерства и авторского права, academy.air.io имеет специализированный курс лекций о создании, раскрутке и заработке на видеоблоге в YouTube.
Партнерская программа
Выступая в роли эксперта и обозревателя от своего лица, вы можете рекомендовать товары известных компаний и специалистов, получая комиссию за продажи.
В видеоролике предоставьте зрителю:
Краткое описание продукта и его особенностей.
Обоснование, почему покупка будет выгодной.
Дайте пару мастер-классов, которые касаются товара или услуги, и в описании укажите ссылки на компанию.
Тройная выгода:
вы поднимаете популярность блога за счет упоминания известных имен и брендов;
получаете за это деньги;
получаете новые знания.
Монетизация на YouTube
Для подключения услуги достаточно только оформить программу монетизации и соблюдать авторские права.
YouTube платит за клики по объявлениям, которыми окружено ваше видео. Количество подписчиков и просмотров влияет на заработок косвенно. В СНГ за 1000 просмотров возможно заработать 2$.
Заработок с помощью донатов
Способ заработка для блогеров с большой аудиторией. Он заключается в том, что вы ведете прямую трансляцию и таким образом мотивируете зрителей вносить пожертвования. Некоторые блогеры сопровождают данный процесс презентацией инноваций и устройств известных брендов.
Не скупитесь на интересную подачу информации, не жалейте ее для зрителей, делитесь знаниями. Так вы можете заслужить их доверие и мотивируете.