Оккупанты в Херсонской области заблокировали YouTube, Instagram и Viber

7 июля 2022, 10:45

"У нас, кстати, несколько дней назад отключили YouTube, так что смотреть можно, надо только VPN включать. А так, конечно, мы теперь без ютуба, без инстаграма. Ну ничего, обходимся как-то", — заявил так называемый пресс-секретарь оккупационной администрации Сергей Мороз.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил блокирование сервисов оккупантами.



Также на Херсонщине заблокирован Viber. В пресс-службе сервиса подтвердили, что оккупанты лишили жителей области общения с семьями и правдивой информации от украинских властей и СМИ.